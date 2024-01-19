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Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал «Воздух»

Автор: Георгий Романов

19 января 2024

Лидировать продолжает «Холоп 2»

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стала отечественная комедия ХОЛОП 2 (CP). Релиз записал на свой счет еще порядка 22 млн рублей и к вечеру воскресенья пополнит свою копилку на 150-170 млн рублей. 

Вторая строчка чарта отошла главной новинке недели, военной драме ВОЗДУХ (NMG). Фильм Алексея Германа-младшего освоил в первый день проката около 15,5 млн рублей, что по итогу уикенда должно превратиться в 100-120 млн рублей.

Американский триллер ИЗ ГЛУБИНЫ (NKI) расположился на четвертом месте в таблице лучших релизов четверга. Проект заработал чуть более 4,2 млн рублей и теперь к концу недели вполне может рассчитывать на 25-28 млн рублей. 

Несмотря на неплохие предпродажи, ниже ожиданий стартовала спортивная драма БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ (AK). Итальянский релиз занял шестую строчку с результатом в районе 1,5 млн рублей. Теперь за четыре дня проката он вряд ли сможет записать на свой счет больше 10-12 млн рублей.

Приятно удивил кинотеатры перевыпуск мультфильма Хаяо Миядзаки 1997 года ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ. ПЕРЕВЫПУСК (INK). В копилке культового аниме 0,7 млн рублей, что вполне может вылиться в 5-6 млн рублей за весь уикенд. 

Последней новинкой, попавшей в топ-10, стала отечественная комедия ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА! (VLG). Фильм с Александрой Бортич в главной роли показал худшую наработку в таблице и заработал лишь 0,6 млн рублей. Такой результат позволяет рассчитывать фильму лишь на покорение планки в 5 млн рублей к концу недели.

Фото: кадр из фильма ВОЗДУХ

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