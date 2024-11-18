Предварительная касса уикенда: «Манюня: Приключения в деревне» вырвалась в лидеры проката

Релиз показал лучший старт франшизы и заработал около 140 млн рублей

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала семейная картина МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (AK). Новинка превзошла все самые оптимистичные прогнозы и заработала в первый уикенд почти 140 млн рублей, тем самым показав лучший старт среди фильмов франшизы.



Четвертую строчку чарта занял фильм ужасов ЕРЕТИК (VLG). Фильм с Хью Грантом освоил порядка 75 млн рублей. Также картина показала наилучшую наработку на сеанс среди всех новинок недели.



В десятку лучших попала и российская комедия ЗА СЛОВА ОТВЕЧАЮ (CRP). Проект с Оксаной Акиньшиной записал на свой счет примерно 18-19 млн рублей, что позволило ему расположиться на девятом месте таблицы.



Фото: кадр из фильма МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ