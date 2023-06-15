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Предварительная касса четверга: Лучшей новинкой уикенда стал фантастический фильм «Сквозь время»

Автор: Георгий Романов

15 июня 2023

В пятерке лучших также другая новинка «Король-львенок»

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой уикенда стал российский фантастический проект СКВОЗЬ ВРЕМЯ (NMG). На счету релиза примерно 4 млн рублей, что по итогу уикенда должно будет вылиться в 25-30 млн рублей.

Семейная картина КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК (EXP) после превью-показов вышла в широкий прокат и заработала в четверг примерно 2,8 млн рублей. Такой результат позволит французскому релизу рассчитывать на 20-30 млн рублей.

Также в первую десятку попал еще один семейный проект ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (PRD). Фильм занял девятую строчку чарта с 1,6 млн рублей и благодаря высокому семейному множителю может заработать за 4 дня проката 10-15 млн рублей.

Замкнул десятку лучших хоррор АСТРАЛ. ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ (WP) c 1.5 в своей копилке. вероятнее всего к вечеру воскресенья на счету проекта будет порядка 10 млн рублей.

Фото: кадр из фильма СКВОЗЬ ВРЕМЯ

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