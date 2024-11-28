Предварительная касса четверга: «Приключения Паддингтона 3» уверено заняли первое место

Серебро чарта отошло комедии «Один день в Стамбуле»

Согласно предварительным данным, лучшим фильмом четверга с большим отрывом стал британский релиз ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 (VLG). Новинка заработала порядка 16,6 млн рублей, что благодаря высокому семейному множителю может дать за четыре дня проката от 250 до 300 млн рублей.



Серебро чарта отошло российской комедии ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ (CP). Новая работа «Квартета И» освоила в первый день проката 10 млн рублей. К вечеру воскресенья это должно превратиться в сборы в районе 70-80 млн рублей.



Фильм ужасов ПЕРЕВОЗЧИК ДУШ (AK) с Ником Фростом в главной роли расположился на седьмой строчке чарта. В копилке картины оказалось около 1,8 млн рублей, и теперь к концу недели она сможет рассчитывать на 10-13 млн рублей.



Замкнули десятку лучших две новинки, рассчитанные на избирательную аудиторию - МАРИЯ (PRD) и ЭММАНУЭЛЬ (NKI). Они заработали около 1,3 млн рублей каждая, что по итогу всего уикенда должно вылиться для обеих в 10-11 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3

