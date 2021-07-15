Предварительная касса четверга: «Черная вдова» продолжает лидировать

По предварительным данным, лидером четверга с прошлой недели остался фантастический боевик ЧЕРНАЯ ВДОВА (WDS). Релиз собрал за сутки около 23 млн рублей, что может позволить ему к вечеру воскресенья записать на свой счет порядка 100 млн рублей.

Лучшей из новинок стал семейный фантастический фильм КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (UPI). Почти 16 млн рублей, заработанных в четверг, должны вылиться в 70–80 млн к концу уикенда. Всего же с учетом превью-показов на счету релиза чуть более 47 млн рублей.

Российская картина БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ (CP) начала свой прокат с 2 млн рублей, что более чем в два раза уступает стартовым цифрам первой части трилогии. Теперь релиз может заработать к концу недели всего около 10 млн рублей.

Австралийский триллер ГОРОД ТАЙН (EXP) и боевик ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ (VLG) заняли шестую и седьмую строчки чарта, заработав 1,7 млн и 1,4 млн рублей соответственно. Оба проекта претендуют на итоговую кассу уикенда в диапазоне от 8 млн до 10 млн рублей, однако при этом у фильма с Эриком Бана в главной роли в два раза меньше сеансов, чем у конкурента.

Также в десятку лучших смог попасть ре-релиз культового фильма Дэнни Бойла НА ИГЛЕ (INK). Фильм пополнил свою копилку примерно на 1 млн рублей.

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15.07.2021 Автор: Георгий Романов