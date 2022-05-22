Предварительная касса уикенда: «Артек» занимает лидерскую строчку четвертую неделю подряд

Лучшей из новинок стал мультфильм «Крутые яйца 2»

Согласно предварительным данным, лидером уикенда с результатом около 26 млн рублей вновь стала отечественная картина АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (NKI). Фильм с Михаилом Галустяном в главной роли побеждает четвертый раз подряд, и на данный момент в его копилке находятся более 190 млн рублей.

Лучшей из новинок стал мексиканский анимационный проект КРУТЫЕ ЯЙЦА 2 (PRD), которому удалось записать на свой счет 11 млн рублей за четыре дня проката. Такой результат позволил мультфильму занять третью строчку чарта.

Российская комедия ПРИПЛЫЛИ! (NKI) не смогла в полной мере порадовать кинотеатры, освоив за уикенд всего 9 млн рублей. Чуть менее успешно выступили иностранные новинки, проекты БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ (CP) и КЛОН (EXP/WP), собравшие 7,5 млн рублей и 6,5 млн рублей соответственно.

Замкнул десятку лучших ре-релиз фильма Мартина Скорсезе ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ. ПЕРЕВЫПУСК (CRP/PIFD) с 5,5 млн рублей на своем счету. При этом средняя заполняемость в 8 человек на сеанс оказалась лучшей среди всех новинок недели.

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