top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: «Артек» занимает лидерскую строчку четвертую неделю подряд

Предварительная касса уикенда: «Артек» занимает лидерскую строчку четвертую неделю подряд

Автор: Георгий Романов

22 мая 2022

Лучшей из новинок стал мультфильм «Крутые яйца 2»

Согласно предварительным данным, лидером уикенда с результатом около 26 млн рублей вновь стала отечественная картина АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (NKI). Фильм с Михаилом Галустяном в главной роли побеждает четвертый раз подряд, и на данный момент в его копилке находятся более 190 млн рублей.

Лучшей из новинок стал мексиканский анимационный проект КРУТЫЕ ЯЙЦА 2 (PRD), которому удалось записать на свой счет 11 млн рублей за четыре дня проката. Такой результат позволил мультфильму занять третью строчку чарта.

Российская комедия ПРИПЛЫЛИ! (NKI) не смогла в полной мере порадовать кинотеатры, освоив за уикенд всего 9 млн рублей. Чуть менее успешно выступили иностранные новинки, проекты БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ (CP) и КЛОН (EXP/WP), собравшие 7,5 млн рублей и 6,5 млн рублей соответственно. 

Замкнул десятку лучших ре-релиз фильма Мартина Скорсезе ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ. ПЕРЕВЫПУСК (CRP/PIFD) с 5,5 млн рублей на своем счету. При этом средняя заполняемость в 8 человек на сеанс оказалась лучшей среди всех новинок недели.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Олег Туманов покидает совет директоров IVI
Подробнее
Глава Comscore в России прокомментировал отказ Минфина выделить кинотеатрам 6,5 млрд рублей
Подробнее
В московских торговых центрах стали закрываться кинотеатры
Подробнее
Российские кинокомпании представляют свои проекты участникам рынка Ближнего Востока
Подробнее
Минкультуры поддержит в прокате восемь российских фильмов
Подробнее
Правительство отказало кинотеатрам в выделении 6,5 млрд рублей
Подробнее
Роскомнадзор начал процедуру исключения Megogo и Netflix из реестра аудиовизуальных сервисов
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Флешбэк» и «Ботан и Супербаба» стартовали ниже ожиданий
Подробнее
В Москве состоится 6-й ежегодный TeleMultiMedia Forum 2022
Подробнее
Кинорынок Marché du Film начал свою работу
Подробнее
Screen Daily опубликовал оценки критиков первым конкурсным фильмам 75-го Каннского фестиваля
Подробнее
Предварительная касса четверга: комедия «Приплыли!» становится лучшей новинкой
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 19–22 мая 2022 года
Подробнее
Beat Film Festival объявил даты проведения и программу
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Нулевой пациент»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 мая
Подробнее
В столице состоялась премьера комедии «Приплыли!»
Подробнее
Появились оценки критиков Screen Daily следующим фильмам 75-го Каннского кинофестиваля
Подробнее
Касса России: «Артек» возглавил прокат с небольшим отрывом
Подробнее
Предпродажи уикенда: мультфильм «Крутые яйца 2» обошел «Ко-ко-ко!»
Подробнее