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Предварительная касса уикенда: «Артек» выигрывает уикенд второй раз подряд

Автор: Георгий Романов

8 мая 2022

Единственной новинкой в чарте стал фильм ужасов «Проклятие плачущей: Безвременье»

Победителем в чарте лучших релизов уикенда вновь стала семейная картина АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (NKI). По предварительным данным, релиз записал на свой счет около 40 млн рублей, что позволило ему преодолеть рубеж в 100 млн общих сборов. 

Единственной новинкой, попавшей в топ-10 уикенда, стал хоррор ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ: БЕЗВРЕМЕНЬЕ (WP), который записал на свой счет чуть менее 7 млн рублей. Этого хватило для того, чтобы занять десятое место в таблице. 

Также нельзя не отметить результат приключенческого фильма АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR), который за прошедшую неделю добрался до отметки в 1,5 млрд рублей, и фантастического боевика ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (VLG), разменявшего 100 млн рублей в отечественном прокате. 

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