Предварительная касса четверга: «Булки» возглавили прокат

Новинки «Побег из космоса» и «Первая любовь» также вошли в пятерку лучших

Согласно предварительным данным, лидером четверга стала отечественная комедия БУЛКИ (CRP) с Кристиной Асмус в главной роли. Проект записал на свой счет около 4 млн рублей, и теперь он претендует к концу недели на кассу не менее 20 млн рублей.



Китайский анимационный мультфильм ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (EXP) расположился на третьей строчке чарта с 2,8 млн рублей, которые позволят ему заработать 12-15 млн рублей за четыре дня проката.



Мелодрама ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (CP) начала свой прокат с пятого места таблицы лучших релизов четверга. Новинка заработала 1,5 млн рублей, что должно вылиться в 8-10 млн рублей по итогу всего уикенда.



Последней новинкой, попавшей в топ-10 уикенда, стал хоррор МОЛОХ (WP). Картина пополнила свою копилку на 1,2 млн рублей, что позволило ей занять девятую строчку чарта. Скорее всего к вечеру воскресенья она сможет заработать 6-7 млн рублей.



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