Предварительная касса уикенда: «Булки» возглавили прокат

«Побег из космоса» стартовал с третьей строчки

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала новинка БУЛКИ (CRP). Несмотря на невысокие предпродажи, комедия с Кристиной Асмус в главной роли заработала порядка 20 млн рублей, что позволило ей возглавить прокат.

Мультфильм ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (EXP) записал на свой счет около 14 млн рублей, что позволило ему подняться на третью строчку чарта. Анимационный релиз показал лучшую среднюю заполняемость среди всех новинок недели — 8 человек на сеанс.

Крайне посредственный результат показала мелодрама ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (CP). Низкий прокатный множитель уикенда позволил ей пополнить свою копилку лишь на 6 млн рублей за четыре дня проката, показав худшую среднюю нароботку уикенда. Картина заняла девятое место в таблице лучших релизов уикенда.

Другая новинка недели, хоррор МОЛОХ (WP), замкнула десятку лучших. Нидерландский релиз заработал приблизительно 5,5 млн рублей.

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