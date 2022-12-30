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Предварительная касса четверга: «Иван Царевич» ожидаемо вырвался в лидеры

Автор: Георгий Романов

30 декабря 2022

«Ёлки-иголки» также вошли в топ-10

Лидером четверга с почти двукратным преимуществом стал мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 (VLG). Проект студии «Мельница»записал на свой счет примерно 4,3 млн рублей и в обычный уикенд мог бы рассчитывать на 50-60 млн рублей. Однако, с учетом того, что 1 января в этом году выпадает на воскресенье, результат релиза может достичь отметки в 80-90 млн рублей за четыре дня проката.

Другая крупная новинка недели, комедия ЕЛКИ—ИГОЛКИ (AVK) расположилась на седьмом месте чарта. Отечественная картина заработала 0,7 млн рублей, что к вечеру воскресенья может вылиться в 15-20 млн рублей. 

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