Предварительная касса четверга: «Иван Царевич» ожидаемо вырвался в лидеры
Автор: Георгий Романов
30 декабря 2022
«Ёлки-иголки» также вошли в топ-10
Лидером четверга с почти двукратным преимуществом стал мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 (VLG). Проект студии «Мельница»записал на свой счет примерно 4,3 млн рублей и в обычный уикенд мог бы рассчитывать на 50-60 млн рублей. Однако, с учетом того, что 1 января в этом году выпадает на воскресенье, результат релиза может достичь отметки в 80-90 млн рублей за четыре дня проката.
Другая крупная новинка недели, комедия ЕЛКИ—ИГОЛКИ (AVK) расположилась на седьмом месте чарта. Отечественная картина заработала 0,7 млн рублей, что к вечеру воскресенья может вылиться в 15-20 млн рублей.
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