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Предварительная касса четверга: «Вызов» продолжает лидировать

Автор: Георгий Романов

27 апреля 2023

«Яга и книга заклинаний» стартует со второй строчки

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стал отечественный блокбастер ВЫЗОВ (CP). Фильм Клима Шипенко заработал еще порядка 30 млн рублей, что должно вылиться в 210-240 млн рублей по итогу уикенда. Вместе с выходным 1 мая касса может достигнуть и 300 млн рублей. 

Лучшей новинкой уикенда, как и ожидалось, стал мультфильм ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (NMG). Стартовавший со второго места анимационый релиз записал на свой счет 3 млн рублей, что, благодаря высокому семейному множителю может дать 50-60 млн рублей к вечеру воскресенья. Праздничный понедельник может добавить еще порядка 20 млн рублей к кассе уикенда.

На четвертом и пятом месте таблицы расположились хорроры СИНИСТЕР: НАЧАЛО (WP) и ВОЗРОЖДЕННЫЕ (EXP). Новинки оприходовали 2,5 и 1,2 млн рублей соответственно. Теперь к вечеру воскресения СИНИСТЕР: НАЧАЛО может показать лучший старт в истории прокатчика и заработать 15-16 млн рублей, а ВОЗРОЖДЕНЫЕ попробуют преодолеть 10-миллионную планку. 

Последней новинкой четверга, попавшей в топ-10, стал немецкий семейный проект ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (NKI). Картина заняла девятую строчку чарта с результатом около 0,5 млн рублей. Семейный множитель должен будет сработать и здесь, но вряд ли у фильма получится заработать свыше 9-10 млн рублей за уикенд.

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