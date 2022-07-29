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Предварительная касса четверга: «Пес-самурай и город кошек» все еще остаётся в лидерах

Автор: Георгий Романов

29 июля 2022

«Нахимовцы» стартовали со второй строчки

Согласно предварительным данным, лидером российского кинопроката в четверг остался анимационый проект ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (VLG). Проект заработал около 5,3 млн рублей и к концу уикенда сможет записать на свой счет не менее 30 млн рублей.

Лучшей из новинок стала отечественная картина НАХИМОВЦЫ (CRP), взобравшаяся на вторую строчку чарта. С результатом чуть более 4 млн рублей она может рассчитывать на 20-25 млн рублей по итогу недели.

Строчкой ниже расположился фильм ужасов КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (EXP), заработавший в первый день проката 3,3 млн рублей. Скорее всего к вечеру воскресенья он сможет освоить 15-20 млн рублей.

Пятое место чарта заняла французская комедия НЕ ЗВЕЗДИ! (MD) c 1,7 млн рублей. Такой результат позволит новинке рассчитывать на 10-12 млн рублей за четырехдневку.

Еще три новых релиза пробились в топ-10 четверга. АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ (CP), РАЗВОД. ФИЛЬМ ВТОРОЙ (CP) и ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА (WP) заняли места с восьмого по десятое, но их результаты примерно в 0,7 млн рублей не позволят им преодолеть отметку сборов в 10 млн по итогу недели.

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