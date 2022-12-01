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Предварительная касса четверга: «Ёлки 9» вырвались в лидеры

Автор: БК

1 декабря 2022

«На ощупь» расположился на третьей строчке чарта

Согласно предварительным данным, лидером четверга с 10,7 млн рублей стала очередная часть новогоднего альманаха ЕЛКИ 9 (VLG). Такой результат позволяет релизу рассчитывать на 70-80 млн рублей к вечеру воскресенья, что наверняка выведет новинку в лидеры уикенда.

Триллер с Дмитрием Нагиевым НА ОЩУПЬ (CP) начал свой прокат с третьей строчки чарта. Картина записала на свой счет чуть меньше 2 млн рублей, что скорее всего позволит рассчитывать на 15-17 млн рублей по итогу всего уикенда.

Главной новинкой для избирательной аудитории стал шведский фильм ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (AOF). Обладатель главного приза Каннского кинофестиваля заработал примерно 1,8 млн рублей, что за четыре дня проката может вылиться в 13-15 млн рублей. 

Замкнул десятку лучших боевик ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ (EXP) с результатом 0,8 млн рублей. С подобным стартом релиз может закончить неделю с 5-6 млн рублей в своей копилке. 

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