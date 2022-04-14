Предварительная касса четверга: лучшей из новинок стала комедия «Родители строгого режима»

Всего в первую десятку вошли сразу 6 новинок уикенда

В богатый на новинки уикенд на пьедестале вновь остались холдоверы во главе с непотопляемым ФИННИКОМ (CP), заработавшим почти 3 млн рублей. Теперь покорение рубежа в 400 млн рублей итоговых сборов для мультфильма — лишь вопрос времени.

Среди новинок же, согласно предварительным данным, лучше всего себя проявила российская комедия РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА (MVK). Фильм с Евгением Ткачуком в главной роли записал на свой счет чуть более 2 млн рублей и теперь может рассчитывать на 14-15 млн рублей к концу уикенда.

Сразу два отечественных проекта от одного дистрибьютора — ПОДЕЛЬНИКИ (СР) и ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (СР) — заняли соответственно шестую и седьмую строчки чарта. Со сборами чуть менее 1,5 млн рублей они могут рассчитывать на кассу около 10-12 млн рублей к вечеру воскресенья.

Еще три зарубежные новинки, боевик 9 ЖИЗНЕЙ (MDfilm), хоррор БЛИЗНЕЦ (NKI) и аниме КРАСАВИЦА И ДРАКОН (EXP), показали результат около 1 млн рублей, что позволило им попасть в топ-10 релизов четверга. Скорее всего, релизы не освоят более 10 млн рублей по итогу недели.

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