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Предварительная касса уикенда: «Финник» вновь лидирует

Автор: Георгий Романов

3 апреля 2022

Мультфильм собрал уже свыше 250 млн рублей

Согласно предварительным данным, второй уикенд подряд в отечественном кинопрокате лидирует мультфильм ФИННИК (CP). Анимационный проект показал минимальное падение относительно стартовой недели и пополнил свою копилку еще на 95 млн рублей. Теперь его общая касса достигла 250 млн рублей. 

Единственной новинкой, попавшей в топ-10 уикенда, стал хоррор ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (EXP), который расположился на шестой строчке чарта с 15 млн рублей на своем счету. 

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