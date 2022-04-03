Предварительная касса уикенда: «Финник» вновь лидирует
Автор: Георгий Романов
3 апреля 2022
Мультфильм собрал уже свыше 250 млн рублей
Согласно предварительным данным, второй уикенд подряд в отечественном кинопрокате лидирует мультфильм ФИННИК (CP). Анимационный проект показал минимальное падение относительно стартовой недели и пополнил свою копилку еще на 95 млн рублей. Теперь его общая касса достигла 250 млн рублей.
Единственной новинкой, попавшей в топ-10 уикенда, стал хоррор ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (EXP), который расположился на шестой строчке чарта с 15 млн рублей на своем счету.
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