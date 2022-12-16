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Предварительная касса четверга: «Непослушник 2» выбился в лидеры

Автор: Георгий Романов

16 декабря 2022

«Маша и медведь в кино» стартует с четвертой строчки

Лидером четверга ожидаемо стала комедия НЕПОСЛУШНИК 2 (CRP). Релиз заработал около 10,6 млн рублей, что всего на 7% меньше, чем две недели назад собрали ЁЛКИ 9. Скорее всего результат уикенда у новинки окажется на уровне аналога и составит 100-120 млн рублей.

Вторая крупная новинка уикенда, мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (VLG) заработал в первый день проката 2,2 млн рублей. Учитывая высокий семейный множитель, к вечеру воскресенья на её счету окажется примерно 35-40 млн рублей. 

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