Предварительная касса четверга: «Непослушник 2» выбился в лидеры
Автор: Георгий Романов
16 декабря 2022
«Маша и медведь в кино» стартует с четвертой строчки
Лидером четверга ожидаемо стала комедия НЕПОСЛУШНИК 2 (CRP). Релиз заработал около 10,6 млн рублей, что всего на 7% меньше, чем две недели назад собрали ЁЛКИ 9. Скорее всего результат уикенда у новинки окажется на уровне аналога и составит 100-120 млн рублей.
Вторая крупная новинка уикенда, мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (VLG) заработал в первый день проката 2,2 млн рублей. Учитывая высокий семейный множитель, к вечеру воскресенья на её счету окажется примерно 35-40 млн рублей.
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