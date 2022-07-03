Предварительная касса уикенда: лучшей новинкой стала комедийная драма «Лучшая роль»

«Одна» преодолела рубеж в 200 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стала отечественная драма ОДНА (NKI). Проект записал на свой счет еще 19 млн рублей, что помогло ему преодолеть общую планку сборов в 200 млн рублей.

Лучшей новинкой недели стала картина ГЛАВНАЯ РОЛЬ (PVZGL) с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус. С результатом чуть более 10 млн рублей релиз занял четвертое место в списке лучших фильмов уикенда. Строчкой ниже практически с идентичным результатом расположился хоррор ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА (CP), который довольно резво стартовал, но сбавил обороты по ходу уикенда.

Семейный проект ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (BN) заработал за четыре дня проката немнногим более 8 млн рублей, что позволило ему подняться на шестое место чарта. Средняя заполянемость в семь человек на сеанс все равно оказалась лучшей среди новинок недели.

Замкнули десятку лучших еще две новинки проката. На девятой строчке расположилась российская комедия РАЗВОД. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ (CP) с 6,2 млн рублей, а десятое место с 5,7 млн рублей занял хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (EXP).

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram