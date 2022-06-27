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Предварительная касса уикенда: комедия «Дикая» стартовала со второй строчки

27 июня 2022

Остальные новинки выступили ниже ожиданий

По предварительным данным, лидером уикенда в третий раз подряд стала отечественная драма ОДНА (NKI). Релиз заработал около 28 млн рублей, увеличив свой бокс-офис до 175 млн рублей. Престижная отметка в 200 млн рублей ему покорится уже на следующей неделе. 

Лучшей из новинок стала комедия ДИКАЯ (CRP) с Таисией Вилковой в главной роли. Картина освоила порядка 25 млн рублей, что позволило ей подняться на вторую строчку чарта лучших релизов уикенда. 

Остальные новинки не оправдали надежд кинотеатров и не смогли записать на свой счет даже 10 млн рублей. Ре-релиз мультфильма ТВОРЦЫ СНОВ (MD) собрал около 7 млн рублей, а триллер Алекса Гарленда РОД МУЖСКОЙ (VLG) пополнил свою копилку примерно на 6,5 млн рублей. Фильмы заняли седьмое и восьмое места в таблице соответственно. 

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