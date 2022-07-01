Предварительная касса четверга: сразу пять новинок попали в топ-10

Лучшей из них стал хоррор «Проклятие Артура»

Согласно предварительным данным, с результатом порядка 3,5 млн рублей лучшим релизом четверга вновь стал отечественный триллер ОДНА (NKI). Этот результат позволит фильму Дмитрия Суворова записать на свой счет еще порядка 20 млн рублей за четыре дня проката и преодолеть отметку общих кассовых сборов в 200 млн рублей.

Лучшей новинкой стала продюсерская работа Люка Бессона ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА (CP). Фильм ужасов заработал 2,3 млн рублей, и теперь он может рассчитывать на 12-15 млн рублей по итогу всего уикенда. В таблице лучших релизов четверга он занял четвертое место.

Строчкой ниже расположилась ГЛАВНАЯ РОЛЬ (PVZGL) с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус в главных ролях. На счету картины — чуть более 2 млн рублей и перспектива закончить неделю с 10-13 млн рублей в своей копилке.

Семейная картина ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (BN) заняла седьмое место чарта с результатом около 1,7 млн рублей. Скорее всего фильму с Моникой Белуччи в одной из главных ролей удастся покорить за уикенд отметку в 10 млн рублей.

Замкнули топ-10 еще два новичка. Российская комедия РАЗВОД. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ (CP) и азиатский хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (EXP) показали идентичный результат в районе 1,3 млн рублей, и теперь они смогут к вечеру воскресенья заработать 8-10 млн рублей.

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