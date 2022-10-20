Предварительная касса четверга: «Сердце пармы» вновь не оставляет конкурентам шанса

Лучшей из новинок стал хоррор «Паранормальные явления. Дом призраков»

В третий подряд четверг лучшим релизом становится фильм Антона Мегердичева СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP). Релиз записал на свой счет еще около 11-12 млн рублей, что к концу уикенда позволит рассчитывать на прирост 90-100 млн рублей к своей кассе.

Лучшей из новинок стал фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ (EXP) с 2,5 млн рублей. Такой старт позволит хоррору заработать за четыре дня проката примерно 13-15 млн рублей.

На четвертом месте оказался исторический боевик СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (CP), собравший чуть менее 2 млн рублей. Несмотря на наименьшую среднюю заполняемость в первой пятерке, картина чешкого производства к вечеру воскресенья пополнит свою копилку на 10-12 млн рублей.

Также в десятку лучших попали еще три новинки: приключенческий фильм БАНДИТ (PNR), отечественная драма ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК (NKI) и семейная картина МОЙ ТИГР (GF). Эта тройка заработала примерно по 0,6-0,7 млн рублей и к концу недели вряд ли сможет преодолеть рубеж сборов в 5 млн рублей.

Больше новостей на нашем официальном канале в Telegram