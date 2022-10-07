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Предварительная касса четверга: «Сердце Пармы» ожидаемо лидирует

Автор: Георгий Романов

7 октября 2022

Релиз заработал свыше 17 млн рублей в первый день проката

Лидером четверга, как и ожидалось, стал отечественный блокбастер СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP). Релиз заработал в первый день проката более 17 млн рублей и теперь может рассчитывать на 80-100 млн рублей по итогу всего уикенда. Подобного не было в отечественном кинопрокате с марта 2022 года.

Испанский триллер ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН (GF) стартовал с четвертой строчки чарта с результатом чуть более 1 млн рублей. К вечеру воскресенья он скорее всего может рассчитывать на 7-8 млн рублей.

Еще одна новинка уикенда расположилась на седьмом месте таблицы лучших релизов четверга. Постапокалиптический боевик БЕЗУМНАЯ ДОРОГА (EXP) записал на свой счет 0,6 млн рублей, и теперь его касса уикенда составит порядка 5 млн рублей. 

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