top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: лидером проката остается «Сердце пармы»

Предварительная касса четверга: лидером проката остается «Сердце пармы»

Автор: Георгий Романов

13 октября 2022

Лучшей новинкой стал «Иван Семенов - школьный переполох»

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стала эпическая лента Антона Мегердичева СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP). Фильм записал на свой счет еще порядка 14 млн рублей, поэтому он может рассчитывать на 90-100 млн по итогу второго уикенда.

На второй строчке чарта расположилась лучшая из новинок — семейная картина ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! (CRP). Фильм Антона Богданова смог заработать около 3,3 млн рублей, и теперь благодаря высокому семейному множителю к вечеру воскресенья релиз может покорить планку сборов в 30 млн рублей.

Отечественная комедия ЛАВСТОРИ (NKI) с Александром Петровым в главной роли замкнула тройку лидеров четверга. Релиз показал результат в 2,6 млн рублей, что за четыре дня проката выльется в 15-16 млн рублей. 

Строчкой ниже расположился триллер ВЕРШИНА СТРАХА (GF) с результатом чуть более 2 млн рублей. Такой старт обеспечит британской картине 13-15 млн рублей по итогу уикенда.

Еще две новинки попали в топ-10. На восьмом месте оказался российский триллер СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ (VLG), а на девятом — вестерн УМЕРЕТЬ ЗА ДОЛЛАР (PRD). Сборы обоих фильмов колеблятся около 0,4 млн рублей, что к концу недели даст всего около 3 млн рублей. 

Больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Продюсер Антон Златопольский прокомментировал стартовый результат фильма «Сердце пармы»
Подробнее
Kion презентовал новинки октября 2022 года
Подробнее
Фильм Netflix впервые будет показан сразу в трех крупнейших киносетях США
Подробнее
Фестиваль «Дни короткометражного кино» начал прием заявок для площадок
Подробнее
Иркутский кинотеатр New Cinema выиграл суд у российского офиса Universal Pictures
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сердце пармы» возглавило отечественный кинопрокат
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 3 по 9 октября
Подробнее
Церемония вручения премии «Ника» перенесена на 2023 год
Подробнее
Количество контента в российских онлайн-кинотеатрах сократилось за минувшие полгода
Подробнее
Российские медиахолдинги выступили с критикой законопроекта о принудительном лицензировании
Подробнее
Управляющий кинотеатром New Cinema прокомментировал победу в суде над российским офисом Universal
Подробнее
«Кинопоиск» провел презентацию нового сезона
Подробнее
Касса четверга: «Сердце пармы» возглавляет прокат
Подробнее
Контент из «недружественных» стран по принудительному лицензированию смогут получать лишь кинотеатры
Подробнее
Арбитражный суд Москвы обязал Google выплатить «Газпром-медиа» до 1 млрд рублей
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в сентябре 2022 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 13–16 октября 2022 года
Подробнее
В Москве состоялось открытие проекта «Артхаус»
Подробнее
Официальная касса России: «Сердце пармы» показывает лучший старт среди российских проектов 2022 года
Подробнее
Сборы российских кинотеатров в сентябре выросли на 3%
Подробнее