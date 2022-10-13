Предварительная касса четверга: лидером проката остается «Сердце пармы»

Лучшей новинкой стал «Иван Семенов - школьный переполох»

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стала эпическая лента Антона Мегердичева СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP). Фильм записал на свой счет еще порядка 14 млн рублей, поэтому он может рассчитывать на 90-100 млн по итогу второго уикенда.

На второй строчке чарта расположилась лучшая из новинок — семейная картина ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! (CRP). Фильм Антона Богданова смог заработать около 3,3 млн рублей, и теперь благодаря высокому семейному множителю к вечеру воскресенья релиз может покорить планку сборов в 30 млн рублей.

Отечественная комедия ЛАВСТОРИ (NKI) с Александром Петровым в главной роли замкнула тройку лидеров четверга. Релиз показал результат в 2,6 млн рублей, что за четыре дня проката выльется в 15-16 млн рублей.

Строчкой ниже расположился триллер ВЕРШИНА СТРАХА (GF) с результатом чуть более 2 млн рублей. Такой старт обеспечит британской картине 13-15 млн рублей по итогу уикенда.

Еще две новинки попали в топ-10. На восьмом месте оказался российский триллер СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ (VLG), а на девятом — вестерн УМЕРЕТЬ ЗА ДОЛЛАР (PRD). Сборы обоих фильмов колеблятся около 0,4 млн рублей, что к концу недели даст всего около 3 млн рублей.

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