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Предварительная касса четверга: тройка лидеров осталась прежней

Автор: Георгий Романов

25 ноября 2022

«Честный развод 2» занял четвертую строчку на старте

Согласно предварительным данным, лидером четверга стала историческая картина ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (CP) с результатом около 3 млн рублей. Скорее всего к концу недели фильм Андрея Кравчука пополнит свою копилку еще на 25-27 млн рублей.

Лучшей новинкой уикенда стала российская комедия ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (CRP). Несмотря на то, что у фильма самая низкая средняя заполняемость среди игровых фильмов первой десятки, он освоил порядка 2,2 млн рублей, что позволит рассчитывать на результат около 15-16 млн рублей по итогу четырехдневки.

Пятое и шестое места чарта также заняли новинки. Хоррор КОРАБЛЬ В ПУСАН (EXP) заработал порядка 2 млн рублей, а биографическая лента ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (MVK) — 1,8 млн рублей. С такими результатами оба релиза к концу уикенда смогут рассчитывать на 13-15 млн рублей.

Несколько ниже ожиданий начал свой прокат мультфильм ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ (NKI). Проект записал на свой счет примерно 1,5 млн рублей, что на 25% меньше, чем неделю назад было у другой отечественной анимации ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ. С таким стартом новинка сможет рассчитывать на результат около 25 млн рублей.

Последней новинкой, попавшей в десятку лучших релизов четверга, стал российский триллер СЕСТРЫ (VLG). Картина освоила чуть более 1,4 млн рублей, и теперь к вечеру воскресень скорее всего заработает 10-12 млн рублей.

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