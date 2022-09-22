Предварительная касса четверга: «Красная шапочка» вырвалась в лидеры

«Барракуда» и «Воронья лощина» вошли в пятерку лучших

Согласно предварительным данным, лидером четверга стала отечественная новинка КРАСНАЯ ШАПОЧКА (CP). На ее счету 4,2 млн рублей, что может дать по итогу уикенда от 30 до 40 млн в зависимости от прокатного множителя.



Боевик БАРРАКУДА (GF) занял четвертое место в таблице лучших релизов четверга. Он заработал 1,4 млн рублей и к концу уикенда может покорить отметку сборов в 10 млн.



Хоррор ВОРОНЬЯ ЛОЩИНА (CRP/PIFD) замкнул пятерку лучших, записав на свой счет 0,8 млн рублей. Такой результат позволит релизу рассчитывать на 5–7 млн за четыре дня проката.



Последней новинкой, попавшей в топ-10, стала южнокорейская мелодрама ВРЕМЯ МЕЖДУ НАМИ (ARM). Проект пополнил свою копилку на 0,7 млн рублей, что позволило ему занять шестую строчку чарта. К вечеру воскресенья его результат будет колебаться в районе 5-6 млн.



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