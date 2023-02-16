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Предварительная касса четверга: «Праведник» вырвался в лидеры

Автор: Георгий Романов

16 февраля 2023

Эротическая мелодрама «Непослушная» на второй строчке

Согласно предварительным данным, лидером четверга стала военная драма Сергея Урсулюка ПРАВЕДНИК (CP). Релиз заработал порядка 13 млн рублей. Его касса за четыре дня проката сотавит около 90-100 млн рублей. Это значительно выше ожиданий. Скорее всего этого хватит, чтобы захватить лидерство по итогам уикенда.

Эротическая драма  НЕПОСЛУШНАЯ (NKI) заняла по итогам четверга вторую строчку чарта с результатом чуть менее 12 млн рублей. Скорее всего, подобный результат даст около 60-70 млн рублей к вечеру воскресения. 

Примерно 3 млн рублей смог освоить в четверг комедийный боевик МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА (GF).  За уикенд проект соберет не больше 25 млн рублей.

Мультфильм СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА (VLG) в  день старта смог записать на свой счёт 2,8 млн рублей. Проект, очевидно, буксует, но за счет высокого семейного множителя к концу недели может при хорошем развитии событий заработать 40-45 млн рублей.

Последней новинкой, попавшей в топ-10 четверга, стал хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ПЕРВОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ (EXP). Испанский проект аккумулировал 1,7 млн рублей. К утру понедельника его сборы составят 12-14 млн рублей.

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