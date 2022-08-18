Предварительная касса четверга: прокат возглавил триллер «Челюсти. Столкновение»

Мультфильм «Мия и я: Легенда Сентопии» занял вторую строчку

По предварительным данным, первое место чарта вместе с ходовером ВЫШКА (GF) разделил триллер ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (EXP). Новинка записала на свой счет 4.5 млн рублей и к вечеру воскресенья должна покорить отметку в 20 млн рублей. Схожий релиз ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ в свой стартовый день заработал 5,3 млн рублей.

На третьем месте оказался мультфильм МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ (TNL) c 2,8 млн рублей. Такой результат позволяет рассчитывать, что анимационная работа сможет вплотную подобраться к отметке в 15 млн рублей за четыре дня проката.



Еще одна новинка, ре-релиз культовой комедии Тайки Вайтити РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ. ПЕРЕВЫПУСК (INK), расположилась на 8 месте в таблице лучших проектов четверга. Она пополнила свою копилку почти на 1 млн рублей, но к концу уикенда вряд ли соберет более 5-6 млн рублей.



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