Предварительная касса четверга: «Анчартед: На картах не значится» продолжает лидировать

Лучшей из новинок стал российский фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин»

По предварительным данным, второй четверг подряд в российском прокате лидирует приключенческий фильм АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR). Экранизация популярной компьютерной игры пополнила свою копилку еще на 24 млн рублей и теперь может рассчитывать на 180-190 млн рублей по итогу всего уикенда.

Лучшей из новинок стал отечественный байопик ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (CP). Фильм Алексея Пиманова освоил в первый день проката почти 7 млн рублей, и теперь его недельная касса должна оказаться на уровне 50-60 млн рублей.

Еще одна российская новинка, военная драма ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (CRP), показала результат около 2,5 млн рублей, и теперь её касса уикенда вряд ли превысит отметку 20 млн рублей. Примерно на такой же результат может рассчитывать и мультфильм ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ (SPPR), цифры которого едва превысили 1 млн рублей, но за счет высокого семейного множителя уикенда могут в итоге обойти фильм Андрея Кравчука.

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