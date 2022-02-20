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Предварительная касса уикенда: «Одиннадцать молчаливых мужчин» стартуют с третьего места

Автор: Георгий Романов

20 февраля 2022

Лидером вторую неделю подряд остается приключенческий боевик «Анчартед»

Показав результат порядка 230 млн рублей, второй уикенд подряд в России выигрывает экранизация сериии видеоигр АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR). Общая касса релиза уже равна 680 млн рублей, с подобной динамикой вполне может рассчитывать на покорение миллиардного рубежа.

Лучшая из новинок заняла третье место чарта. Спортивная драма Алексея Пиманова ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (CP) заработала за четыре дня проката чуть более 50 млн рублей. Это примерно повторяет стартовые сборы спортивного байопика ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (58 млн рублей). Проект показал самую низкую среднюю заполняемость в первой пятерке лучших релизов уикенда - 10 человек на один сеанс.

Еще две отечественные новинки, военная драма ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (CRP) и мультфильм ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ (SPPR), записали на свой счет одинаковую сумму — в районе 17 млн рублей. Они заняли седьмую и восьмую строчки чарта соответственно. 

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