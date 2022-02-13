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Предварительная касса уикенда: «Анчартед: На картах не значится» уверенно выигрывает

Автор: Георгий Романов

13 февраля 2022

«Смерть на Ниле» стартует ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, лидером уикенда со сборами порядка 330 млн рублей стала приключенческая картина АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR). Фильм показал самую высокую среднюю заполняемость в топ-10 (30 человек на сеанс) и также стал лидером по средней наработке. 

Ниже ожиданий начал прокат детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ (WDS). Картина о новых приключениях сыщика Эркюля Пуаро освоила порядка 180 млн рублей, что на 46% хуже, чем было в 2017 году у фильма УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭСПРЕССЕ. Этот результат позволил занять второе место в таблице лучших релизов уикенда. 

Заработав около 37 млн рублей, на четвертой строчке чарта расположилась романтическая комедия ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ (UPI). Релиз не смог в полной мере привлечь целевую аудиторию, но, возможно, у него получится наверстать упущенное в День святого Валентина, который в этом году выпал на понедельник.

Стартовавший в субботу мультфильм ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ (CP) за два дня проката записал на свой счет почти 10 млн рублей и занял седьмое место среди лучших релизов уикенда. А вот отечественная комедия ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ (CP) с самой низкой средней заполняемостью в первой дестятке смогла пополнить свою копилку лишь на 8 млн рублей — российский проект занял девятую строчку чарта.

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