Предварительная касса четверга: «Веном 2» собирает порядка 200 млн рублей

Это лучший результат первого дня постковидного проката

Согласно предварительным данным, лидером отечественного проката стал фантастический боевик ВЕНОМ 2 (SPPR). Сиквел комикс-франшизы заработал в первый день проката порядка 200 млн рублей, что не только почти в два раза превосходит прежний рекорд постковидного проката, но и оказывается больше показателей первого фильма 2018 года. С таким стартом рассчитывать на результат менее 700-800 млн рублей за уикенд не приходится.

С таким мощным лидером остальные новинки показали совсем низкие результаты. Так, хоррор ЛЕС ПРИЗРАКОВ: САТОР (EXP) смог записать на свой счет 0,7 млн рублей, аниме ЕЁ ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ (VLG) — 0,6 млн рублей, а драмы ТИТАН (PRD) и БЕСТСЕЛЛЕР (MG) заработали примерно по 0,4 млн рублей. Все они не смогут за четыре дня проката освоить и 10 млн рублей.

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