Предварительная касса уикенда: «Джон Уик 4» вновь первый

За две недели проката боевик заработал свыше 550 млн рублей

По предварительным данным, лидером уикенда вновь стал боевик ДЖОН УИК 4 (AK). В свой второй уикенд картина записала на свой счет почти 170 млн рублей, и теперь его общая касса превысила отметку в 550 млн рублей. С такой динамикой фильм Чада Стахельски вполне может замахнуться и на миллиардные сборы.



Лучшей новинкой уикенда стала анимационная работа ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ (VLG). Французский мультфильм выступил выше ожиданий и освоил около 32 млн рублей, что вкупе с превью-показами позволило ему показать общий результат в районе 40 млн рублей.



Отечественная комедия ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН (CRP) не смогла в полной мере привлечь целевую аудиторию и показала результат 31-32 млн рублей. В итоге проект разделит 5-6 место таблице с уже упомянутыми ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ АРГОНАВТОВ.



Последней новинкой попавшей в топ-10 уикенда стал фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ (CP). Хоррор пополнил свою копилку примерно на 18 млн рублей и занял седьмую строчку в таблице лучших релизов.



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