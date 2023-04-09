Предварительная касса уикенда: в третий раз подряд на вершине «Джон Уик 4»

Лучшей новинкой стал приключенческий фильм «Три мушкетера: Д'артаньян»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стал боевик ДЖОН УИК 4 (AK). Проект с Киану Ривзом в главной роли записал на свой счет еще около 75 млн рублей, доведя бокс-офис до 670 млн рублей.



На втором месте таблицы расположилась лучшая новинка недели, французский приключенческий фильм ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (AK). Новая экранизация романа Александра Дюма заработала чуть более 42 млн рублей, что не оправдало ожиданий от амбициозного проекта.



Ниже ожиданий выступила и молодежная мелодрама МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (VLG). Основанный на подростковом бестселлере проект не смог стать для отечественного проката вторым ПОСЛЕ, и освоил лишь 38 млн рублей за четыре дня проката. Впрочем, этого хватило, чтобы замкнуть тройку призеров.



На шестой строчке чарта оказался австралийский фантастический релиз БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ (GF). Картина пополнила свою копилку чуть более чем на 20 млн рублей.



Примерно по 11 млн рублей записали на свой счет две оставшиеся новинки уикенда: французское семейное кино ПРИНЦ ПУСТЫНИ (CP) и российская комедия Я ХОЧУ! Я БУДУ! (NMG). Фильмы расположились на 9 и 10 местах таблицы лучших релизов четверга.



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