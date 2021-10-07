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Итоги сентября 2021 года в кинопрокате России и СНГ

Автор: Виолетта Палий

7 октября 2021

Касса увеличилась по сравнению с показателями того же месяца в 2019-м и 2020-м

По подсчетам «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы отечественного кинопроката в сентябре 2021 года составили 3,428 млрд рублей, что на 10% больше, чем было в августе. Это также почти на 81% выше результатов сентября прошлого года и на 18% больше показателя в 2019-м. При пересчете в валюту динамика схожая: месячные сборы составили $46,888 млн, то есть в отношении августа этого года рынок также вырос на 10%, по сравнению с сентябрем прошлого года − на 84%, а с сентябрем 2019-го — почти на 6%. 

Примечательно, что в девятом месяце 2021 года билетов было продано не сильно больше, чем в последнем летнем. Так, в российских кинотеатрах в сентябре было куплено 11,816 млн билетов, что почти на 2% больше, чем месяцем ранее, и на 68% больше, чем в сентябре 2020 года, а также на 3% больше результата 2019-го. 

При подсчете с учетом кинотеатров СНГ динамика также положительная, однако изменения оказались еще значительнее. Площадки России и стран Содружества (без Украины) собрали в сентябре 2021 года 3,746 млрд рублей и продали 13,023 млн кинобилетов. Это соответственно на 11% и 3% больше, чем месяцем ранее. По сравнению с сентябрем 2020-го бокс-офис вырос на целых 93%, а посещаемость − на 80%. Относительно сентября 2019-го также отмечается рост бокс-офиса на 21% и числа проданных билетов на 5%. 

В валюте в сентябре 2021 года кинотеатры России и СНГ заработали $51,235 млн, что на 11% больше августа. По сравнению с прошлым годом валютные сборы увеличились на 97%, а относительно сентября позапрошлого года − на 8%.

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