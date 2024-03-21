РОСКИНО проведет Фестиваль российского кино на Кубе

Он пройдет в Гаване с 3 по 7 апреля

С 3 по 7 апреля в Гаване пройдет Фестиваль российского кино (Russian Film Festival), организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России и Фонда кино с целью продвижения лучших отечественных картин в Республике Куба.

Программа бесплатных кинопоказов в местных кинотеатрах Yara и Acapulco будет включать в себя российские хиты последних лет – в их числе ВОЗДУХ, ВЫЗОВ, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, ЧЕБУРАШКА, ЧЕМПИОН МИРА, Я ДЕЛАЮ ШАГ и СНЕГИРЬ. Все картины будут демонстрироваться на русском языке с испанскими субтитрами.

Помимо этого, кубинцы также смогут лично пообщаться с создателями картин – в состав делегации российских кинематографистов войдут Алексей Герман-младший, Елена Окопная, Александр Войтинский, Ольга Акатьева, Анатолий Кот, а также исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова, генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов и другие.

В рамках мероприятия будет подписано соглашение о двустороннем сотрудничестве между Госфильмофондом России и Кубинским институтом киноискусства и кинопромышленности (ИКАИК), направленном на разработку и реализацию совместных проектов в области кино, а также на изучение и популяризацию произведений русского, советского и российского кинематографа на Кубе.