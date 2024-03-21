top banner

РОСКИНО проведет Фестиваль российского кино на Кубе

Автор: Илья Кувшинов

21 марта 2024

Он пройдет в Гаване с 3 по 7 апреля

С 3 по 7 апреля в Гаване пройдет Фестиваль российского кино (Russian Film Festival), организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России и Фонда кино с целью продвижения лучших отечественных картин в Республике Куба.

Программа бесплатных кинопоказов в местных кинотеатрах Yara и Acapulco будет включать в себя российские хиты последних лет – в их числе ВОЗДУХ, ВЫЗОВ, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, ЧЕБУРАШКА, ЧЕМПИОН МИРА, Я ДЕЛАЮ ШАГ и СНЕГИРЬ. Все картины будут демонстрироваться на русском языке с испанскими субтитрами.

Помимо этого, кубинцы также смогут лично пообщаться с создателями картин – в состав делегации российских кинематографистов войдут Алексей Герман-младший, Елена Окопная, Александр Войтинский, Ольга Акатьева, Анатолий Кот, а также исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова, генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов и другие.

В рамках мероприятия будет подписано соглашение о двустороннем сотрудничестве между Госфильмофондом России и Кубинским институтом киноискусства и кинопромышленности (ИКАИК), направленном на разработку и реализацию совместных проектов в области кино, а также на изучение и популяризацию произведений русского, советского и российского кинематографа на Кубе.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
Данилу Козловского и Ксению Раппопорт убрали из титров «Летучего корабля»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 марта 2024 года
Подробнее
Минюст РФ признал актера Семена Трескунова* и режиссера Романа Либерова* иноагентами
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Позывной «Пассажир» стартовал с третьей строчки официального прокатa
Подробнее
Касса четверга: «Онегин» продолжает лидировать
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Позывной «Пассажир» стартовал со второй строчки
Подробнее
Минкультуры призвало увеличить число компаний – лидеров отечественного кинопроизводства
Подробнее
Касса России: «Онегин» продолжает лидировать
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Летучий корабль» обгоняет «По щучьему велению»
Подробнее
Выручка онлайн-кинотеатров в России выросла на 45% в 2023 году
Подробнее
Профессиональная премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала номинантов
Подробнее
Андрей Кончаловский запустил культурологическое исследование «Это мы. Родные люди»
Подробнее
Комитет Госдумы по культуре хочет внести в законодательство понятие «социально значимый фильм»
Подробнее
Съемки «Никто 2» Ильи Найшуллера могут начаться в конце года
Подробнее
Жюльет Бинош стала новым президентом Европейской киноакадемии
Подробнее
Звезда «Очень странных дел» получит награду на CinemaCon-2024
Подробнее
Официальная касса России: «Онегин» сохранил лидерство
Подробнее
Союз кинематографистов России нашел партнера для реконструкции Центрального Дома кино
Подробнее