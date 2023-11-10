Во Франции в рамках Russian Film Festival показали российское авторское кино

В программу смотра вошли «Снегирь», «Межсезонье», «Скоро кончится лето» и другие картины

С 24 октября по 5 ноября во Франции прошел Russian Film Festival (RFF), организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, посольства Российской Федерации во Франции, Канцелярии Российской Федерации в Вильфранш-сюр-Мер, культурной ассоциации «Русские сезоны».

В программу смотра вошли драмы СНЕГИРЬ Бориса Хлебникова, МЕЖСЕЗОНЬЕ Александра Ханта, ПОХОЖИЙ ЧЕЛОВЕК Семена Серзина, СКОРО КОНЧИТСЯ ЛЕТО Яны Скопиной и триллер СЕСТРЫ Ивана Петухова.

Показы российского кино проходили в течение двух недель в четырех городах – Каннах, Вильфранш-сюр-Мер, Ментоне и Биаррице – и собрали более 900 человек. Французские зрители тепло приняли фильмы и были единодушны во мнении, что подобные фестивали должны стать традицией.

Франция стала уже семнадцатой страной, которую посетил Russian Film Festival в этом году. В географию проекта вошли также страны Азии, Африки, Латинской Америки и СНГ. До конца 2023-го показы российского кино также пройдут в Сербии, Белоруссии и ряде других стран.

Фото: пресс-служба РОСКИНО