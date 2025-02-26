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Российские онлайн-кинотеатры не стали активно наращивать рост оригинальных проектов в 2024 году

Автор: Илья Кувшинов

26 февраля 2025

Лидером по количеству премьер стал Start

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily продолжает исследование рынка онлайн-кинотеатров за 2024 год на основе анкеты, утвержденной крупнейшими платформами страны в качестве единой методологии.

За минувший год стриминги выпустили 158 оригинальных проектов, что всего лишь на два тайтла больше, чем в 2023-м: 126 из них были сериалами (+15% год к году), а 32 – фильмами (-30%). Отмечается, что впервые за четыре года наблюдений рынок практически встал – для сравнения, по итогам 2023 года данный сегмент вырос на 57%.

Лидером по количеству премьер стал онлайн-кинотеатр Start (34 проекта). На втором месте оказались Okko и Premier (по 27 у каждого), а бронза досталась KION (21 проект).

Максимальные оценки у зрителей по 10-балльной шкале получили «Инспектор Гаврилов», (8,98; Start), «Трасса» (8,93; Okko), третий сезон «Триггера» (8,78; Кинопоиск), «Мосгаз. Дело №10. Метроном» (8,63; Okko), второй сезон «Плаксы» (8,41; Wink) и третий сезон «Медиатора» (8,41; Start).

В топ-5 самых узнаваемых сериалов (необязательно просмотренных, однако знакомых зрителю в предложенном списке) оказались 2-й сезон комедии «Папины дочки. Новые» (51,6%, Start), «Последний богатырь. Наследие» (49,3%, Start), «Универ. 13 лет спустя» (38,9%, Premier), третий сезон «Триггера» (33,6%, Кинопоиск) и «Комбинация» (32,5%, Wink).

Фото: кадр из сериала «Инспектор Гаврилов»

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