В ближайшие два года на стриминговых сервисах станет больше рекламы

Виной этому – активное развитие видеоплатформ и изменение модели потребления ТВ-контента

Развитие отечественных видеосервисов и изменение модели потребления ТВ-контента приведет к тому, что в ближайшие два года на стримингах появится больше рекламы. Об этом в разговоре с ТАСС заявил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.

«Если раньше любой телевизионный контент мы смотрели в прямом эфире, то сейчас мы в любой момент можем включить RUTUBE и смотреть любую программу с любого места, с какого нам хочется. Поэтому просто потребление поменялось. Вопрос в том, как будут это все монетизировать», – пояснил он.

Гребенников также обратил внимание, что сейчас на стримингах практически нет рекламы, чтобы аудитория могла «бесшовно» смотреть любимые передачи.

«Но я думаю, что, конечно же, в перспективе двух лет, а может быть даже следующего года, мы увидим, что реклама точно так же будет размещаться на стриминговых сервисах. Это научатся считать, это научатся монетизировать холдинги, это научатся продавать», – заключил эксперт.

Отмечается, что российский рынок легально размещенной рекламы в сети по итогам первого полугодия 2024 года уже превысил 381 млрд рублей.

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