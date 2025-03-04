Доходы российских онлайн-кинотеатров выросли на 44% в 2024 году

Лидером рынка вновь стал «Кинопоиск»

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily продолжает исследование рынка онлайн-кинотеатров за 2024 год на основе анкеты, утвержденной крупнейшими платформами страны в качестве единой методологии.

За минувший год выручка платформ от подписки и рекламы достигла 121,3 млрд рублей (+44%). Общее количество платных подписок, в свою очередь, выросло с 45 до 58 млн (+29%).

Лидеры рынка остались прежними. Первое место сохранил «Кинопоиск» с долей 33,4%. На втором месте оказался «Иви» (16,9%). Бронза досталась Wink, который смог за год увеличить долю с 14,7% до 16,2%. Okko, занявший четвертое место, также улучшил свои позиции – с 9,5% до 12,9%. Замкнул пятерку KION, который зафиксировал небольшое снижение – с 6,6% до 6,2% соответственно.

Отдельно TelecomDaily посчитало выручку видеосервисов от лицензирования и партнерств. Сюда относятся доходы онлайн-кинотеатров от партнерских интеграций и продажи оригинального контента на другие платформы, ТВ-каналы, а также через традиционный кинопрокат. За год этот сегмент вырос с 12,6 млрд до 15,4 млрд рублей (+22,4%). Крупнейшими игроками здесь оказались «Кинопоиск» (33,1%), Amediateka (24,5%), Start (16,7%) и «Иви» (14,8%).

Что касается цен на подписку, то сразу три платформы из первой пятерки их подняли – «Кинопоиск» на 33%, Wink – на 50% и KION – на 60%. Это объясняет такой серьезный рост выручки в годовом выражении. Отмечается, что Okko, напротив, снизил цену подписки на 50% и очень активно рос, благодаря продвижению в рамках подписки «Сбер Прайм». «Иви», в свою очередь, расценки не менял и сосредоточился на новых проектах.

В итоге максимально собственную выручку в течение года удалось увеличить Okko – на 97%, Wink – на 59%, Premier – на 54%. Лидеры рынка «Кинопоиск» и «Иви» показали примерно одинаковый и стабильный результат – 40% и 38% соответственно.

Тем не менее, аналитики TelecomDaily подчеркивают, что этом году темпы прироста выручки снизятся до 20-22%. По их мнению, маловероятно, что столь высокую динамику, как в 2023-2024 годах, возможно поддерживать одними лишь ценовыми инструментами.

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