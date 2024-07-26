К началу лета подписками на российские стриминги пользовались 51% россиян

Доля платящих подписчиков в апреле-июне составила 37%

Международная исследовательская компания GfK подвела итоги исследования о рынке онлайн-кинотеатров за второй квартал 2024 года. В онлайн-опросе приняли участие 7200 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, включая малые города с населением до 100 тыс. человек.

За данный период подписками на российские стриминги пользовались 51% жителей российских городов, что чуть меньше рекордных показателей за первый квартал (52%) – традиционно, в весенне-летний сезон уровень смотрения снижается. Для сравнения, во втором квартале 2023 года количество подписчиков упало с 49% до 44% горожан, во втором квартале 2022 года – с 46% до 42%.

Доля платящих подписчиков в апреле-июне также незначительно снизилась и составила 37% (38% в первом квартале). До 2024 года этот квартальный показатель не превышал 33%.

Лидером по общему количеству подписчиков (22,1% городских жителей) и по количеству пользователей с платной подпиской (17,3%) остается «Кинопоиск». На втором месте вновь оказался Wink (12,4% и 9,2% соответственно). Бронза досталась Okko – доля его подписчиков по сравнению с первым кварталом выросла с 8,1% до 9,0% за счёт платящих подписчиков (рост с 4,9% до 5,8%).

Четвертое место занял «Иви» – его доля подписчиков, в свою очередь, заметно сократилась (8,8% и 6,1%). KION оказался на пятом месте (8,4% и 5,8%) – причем, сервис показал наиболее значимый рост по доле платящих подписчиков (его показатели в первом квартале 2024 года составляли 4,8%).

В Москве и Санкт-Петербурге подписка на онлайн-кинотеатры остается стабильной – ей пользуются 58% жителей. Заметное снижение характерно для городов с населением от 500 тыс до 1 млн человек: во втором квартале там пользовались подписками 51% жителей по сравнению с 55% в первом квартале.

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