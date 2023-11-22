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Зрители отечественных онлайн-кинотеатров предпочитают сериалы фильмам

Автор: Илья Кувшинов

22 ноября 2023

На контент стримингов в октябре россияне потратили 385 млн часов

Исследовательская компания Mediascope провела конференцию для клиентов и партнеров, где поделилась статистикой по российским онлайн-кинотеатрам. Ее приводит «Медийка».

Так, например, зрители проводят 86% времени на платформах за просмотром сериалов и тратят на них в 6 раз больше времени, чем на полнометражные фильмы. Также отмечается, что около четверти всего интереса пользователей приходится на 15 самых популярных сериалов сервисов.

Всего на контент онлайн-кинотеатров в октябре россияне потратили 385 млн часов. Более половины (58%) просмотра VOD-контента приходится на мобильные устройства и десктопы, а на Smart TV – всего 31%.

Самыми популярными сериалами на стримингах (по количеству устройств) за сентябрь были названы «Папины дочки. Новые» (Start), «Зимородок», «Два холма» (Start) и «Жизнь по вызову» (KION).

Фото: кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

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