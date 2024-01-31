top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Российские онлайн-кинотеатры зафиксировали рекордный рост подписок в 2023 году

Российские онлайн-кинотеатры зафиксировали рекордный рост подписок в 2023 году

Автор: Илья Кувшинов

31 января 2024

Лидером по количеству платящих подписчиков стал «Кинопоиск»

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование рынка российских онлайн-кинотеатров, согласно которому стало известно, что количество подписок на отечественные платформы по данным на конец декабря 2023 года достигло рекордных 45,2 млн. Об этом сообщает РБК.

Также отмечается, что за последние полгода этот показатель вырос более чем на 23% с 36,7 млн.

Лидером по количеству платящих подписчиков в 2023 году стал «Кинопоиск» – его доля на конец года составила 26,9% от общего числа пользователей cервисов. Второе место досталось сервису Wink (17,3%), который в прошлом году объединился с more.tv. Бронза ушла «Иви» (15,3%).

Наибольшее количество пользователей, имеющих как платную, так и бесплатную подписку, также зафиксировано у «Кинопоиска» – 11,1 млн (из них платящих – 8,2 млн). Отмечается, что еще полгода назад у онлайн-кинотеатра было 9,1 млн подписчиков.

Количество пользователей «Иви» с июня 2023 года выросло с 7,2 млн до 8,5 млн (4,7 млн – платные). Wink и Okko, в свою очередь, увеличили свою базу до 5,7 млн человек – за полгода до этого у платформ было 3,9 и 5 млн соответственно. Количество платных подписчиков в Wink составило 4,7 млн человек, а в Okko – 3,8 млн. Сообщается, что представители Okko оказались не согласны с методологией TelecomDaily по распределению позиций внутри рейтинга компаний по объему платных подписчиков, а их база в 2023 году выросла. Собственные данные платформа не представила.

Аналитики отмечают, что рост количества подписок на онлайн-кинотеатры связан с ростом количества оригинальных проектов, которых в 2023 году стало почти на 35% больше, чем годом ранее, а также увеличение инвестиций в маркетинг со стороны платформ.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Премия «Белый слон» назвала победителей
Подробнее
Касса четверга: фильм «Мастер и Маргарита» возглавил прокат
Подробнее
Тимур Бекмамбетов снимет фантастический триллер с Крисом Праттом
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Мастер и Маргарита» уверенно лидирует
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Мастер и Маргарита» показывает лучшие данные со времен «Вызова»
Подробнее
Премия «Золотой Орел» назвала лауреатов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Мастер и Маргарита» уверенно захватил лидерство
Подробнее
«Присцилла: Элвис и я»: драма взросления жены Элвиса Пресли
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита»
Подробнее
«Холоп 2» обогнал «Аватара» по сборам в российском прокате
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 января 2024 года
Подробнее
Касса России: фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером российского проката
Подробнее
ТВ-3 снимет российскую версию «Зорро»
Подробнее
Мартин Скорсезе прокомментировал отсутствие у Леонардо ди Каприо номинации на «Оскар» в этом году
Подробнее
Netflix отменил релиз почти готового фантастического триллера с Холли Берри
Подробнее