Российские онлайн-кинотеатры зафиксировали рекордный рост подписок в 2023 году

Лидером по количеству платящих подписчиков стал «Кинопоиск»

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование рынка российских онлайн-кинотеатров, согласно которому стало известно, что количество подписок на отечественные платформы по данным на конец декабря 2023 года достигло рекордных 45,2 млн. Об этом сообщает РБК.

Также отмечается, что за последние полгода этот показатель вырос более чем на 23% с 36,7 млн.

Лидером по количеству платящих подписчиков в 2023 году стал «Кинопоиск» – его доля на конец года составила 26,9% от общего числа пользователей cервисов. Второе место досталось сервису Wink (17,3%), который в прошлом году объединился с more.tv. Бронза ушла «Иви» (15,3%).

Наибольшее количество пользователей, имеющих как платную, так и бесплатную подписку, также зафиксировано у «Кинопоиска» – 11,1 млн (из них платящих – 8,2 млн). Отмечается, что еще полгода назад у онлайн-кинотеатра было 9,1 млн подписчиков.

Количество пользователей «Иви» с июня 2023 года выросло с 7,2 млн до 8,5 млн (4,7 млн – платные). Wink и Okko, в свою очередь, увеличили свою базу до 5,7 млн человек – за полгода до этого у платформ было 3,9 и 5 млн соответственно. Количество платных подписчиков в Wink составило 4,7 млн человек, а в Okko – 3,8 млн. Сообщается, что представители Okko оказались не согласны с методологией TelecomDaily по распределению позиций внутри рейтинга компаний по объему платных подписчиков, а их база в 2023 году выросла. Собственные данные платформа не представила.

Аналитики отмечают, что рост количества подписок на онлайн-кинотеатры связан с ростом количества оригинальных проектов, которых в 2023 году стало почти на 35% больше, чем годом ранее, а также увеличение инвестиций в маркетинг со стороны платформ.

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