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Онлайн-кинотеатры more.tv и Wink официально объединились

Автор: БК

15 декабря 2023

Отмечается, что стоимость подписки не изменится

В пятницу, 15 декабря, онлайн-кинотеатр more.tv официально стал частью сервиса Wink. Об этом сообщается в Telegram-канале стриминга.

Отмечается, что подписки, оформленные в more.tv, продолжат действовать и в Wink. Стоимость также останется прежней – 299 рублей в месяц.

Напомним, что о решении объединения сервисов стало известно еще в прошлом году, а сама сделка была закрыта «Ростелекомом» и «Национальной Медиа Группой» (НМГ) 15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

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