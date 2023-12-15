Онлайн-кинотеатры more.tv и Wink официально объединились
Автор: БК
15 декабря 2023
Отмечается, что стоимость подписки не изменится
В пятницу, 15 декабря, онлайн-кинотеатр more.tv официально стал частью сервиса Wink. Об этом сообщается в Telegram-канале стриминга.
Отмечается, что подписки, оформленные в more.tv, продолжат действовать и в Wink. Стоимость также останется прежней – 299 рублей в месяц.
Напомним, что о решении объединения сервисов стало известно еще в прошлом году, а сама сделка была закрыта «Ростелекомом» и «Национальной Медиа Группой» (НМГ) 15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.
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