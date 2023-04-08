Rutube впервые рассказал о числе зарегистрированных пользователей

Месячная аудитория за год выросла на 134%

Число зарегистрированных пользователей видеохостинга Rutube («Газпром-Медиа Холдинг») на 1 апреля 2023 года составило 23 млн человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального продюсера видеоплатформы Давида Кочарова. Данные, которые он озвучил на презентации площадки 7 апреля, были раскрыты впервые.

Месячная аудитория хостинга к концу первого квартала увеличилась на 134% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На данный момент она составляет 40,4 млн пользователей.

По данным Кочарова, количество загруженных видео в первом квартале 2023 года выросло на 173% и достигло 5,2 млн против 1,9 млн за первые три месяца 2022 года.

Общее время просмотра на платформе по итогам первого квартала 2023-го составило 3,4 млрд минут — 1,1 млрд минут в месяц. В 2022 году показатели за аналогичный период были на уровне 430 млн минут за квартал и 143,3 млн в месяц. Среднее время всех просмотров в день в 2023 году к апрелю составляет 36,5 млн.

Примечательно, что пользователи платформы больше прочего предпочитают UGC. Доля пользовательского контента среди зрителей за минувший год выросла с 39% до 72%. Интерес к лицензионному контенту снизился с 35% до 25%, а больше всего аудитории потеряли проекты собственного производства Rutube. В этом сегменте просмотры упали с 26% в 2022 году до 3%.

Наибольшей популярностью видеохостинг пользуется у возрастной категории 25-34 года, их доля среди зарегистрированных пользователей составила 24%, вторая базовая категория — 35-44 года, доля ее представителей на платформе — 21%.

В планах компании на 2023 год — развитие мобильного приложения, а также запуск программы лояльности и новой мобильной студии для авторов контента. Последняя носит название Rutube Studio, ее релиз состоится осенью. Дизайном приложения занимался Артемий Лебедев. В Rutube Sudio предусмотрена панель с аналитикой по каналу, вывод детализированной статистики с возможностью переключения между разными периодами, а также специальный блок с информацией о доходе блогера. В студии можно будет просматривать и редактировать видео, загружать материал через мобильное приложение, а главное — работать с комментариями.