Смотрение RUTUBE на SmartTV выросло в пять раз

Пользователи SmartTV также оказались самыми вовлеченными

Видеохостинг RUTUBE раскрыл данные о смотрении платформы через приставки SmartTV – количество авторизованных зрителей платформы в январе 2025 года выросло почти в пять раз год к году.

«За последний год мы зафиксировали кратный рост зрителей, которые смотрят RUTUBE через SmartTV, пользователи все чаще возвращаются к привычному «телевизионному» формату смотрения, только теперь они могут самостоятельно выбрать время для просмотра любимых шоу и не зависеть от сетки каналов. Мы даже фиксируем примерно тот же прайм-тайм, что и телеканалы. Эту тенденцию мы предвидели давно, поэтому постарались предустановить приложение RUTUBE, чтобы пользователи могли скачать его буквально в два клика», – отметил генеральный продюсер видеосервиса RUTUBE и онлайн-кинотеатра Premier Давид Кочаров.

Помимо этого, пользователи, которые смотрят RUTUBE через SmartTV, оказались самыми вовлеченными: в среднем, авторизованный юзер в месяц проводит в приложении видеохостинга на SmartTV в два раза больше времени, чем в мобильном приложении.