Кинофестивали пострадают от актерской забастовки

Под ударом окажутся Торонто и Венеция

Фестивали и осенние мероприятия в Венеции, Торонто и Теллурайде, вероятно, сильно пострадают, если члены SAG-AFTRA продолжат забастовку к началу осеннего сезона.

14 июля правление SAG-AFTRA изложило, что могут, а что не могут делать участники после начала забастовок. Строгое уведомление гильдии запрещает актерам давать интервью, участвовать в прослушиваниях и съемках в кино и рекламе. Бастующим также запрещено публиковать сообщения в социальных сетях в поддержку своей работы и принимать участие в презентациях студий.

Мэтью Модайн уже отказался взаимодействовать с представителями прессы на мировой премьере фильма THE MARTINI SHOT в Galway Film Fleadh в четверг вечером, а в Лондоне на премьере фильма Кристофера Нолана ОППЕНГЕЙМЕР, Киллиан Мерфи, Эмили Блант и Мэтт Дэймон ушли в знак солидарности с бастующими актерами.

Представитель Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF, 7-17 сентября), комментируя сложившуюся ситуацию, заявил следующее: «Нельзя отрицать, что забастовка окажет существенное влияние на киноиндустрию и события, подобные нашему. Призываем партнеров и коллег к возобновлению открытого диалога. Сейчас мы готовимся к проведению фестиваля в этом году, и надеемся на быстрое решение проблемы в ближайшие недели».

Ограничения распространятся и на Венецианский кинофестиваль. Он должен открыть осенний фестивальный сезон мировой премьерой фильма о теннисе Луки Гуаданьино ПРЕТЕНДЕНТЫ с Зендаей, Джошем О’Коннором и Майком Фаистом в главных ролях. Есть шанс, что Теллурайдский фестиваль будет затронут в меньшей степени, так как в ходе него не проводятся пресс-конференции и отсутствуют красные дорожки.

Фото: wikimedia.commons