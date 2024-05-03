Гильдия актеров США заключила соглашение с аналитической компанией Nielsen

Она будет выступать в качестве стороннего поставщика данных по статистике контента на стримингах

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) заключила соглашение с аналитической компанией Nielsen – она будет выступать в качестве стороннего поставщика данных по статистике для контента на стриминговых сервисах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, что соглашение со студиями и стримингами, которое профсоюз заключил в ноябре 2023 года, чтобы положить конец затянувшейся забастовке, включает в себя новую систему отчислений с проектов онлайн-кинотеатров – такие платформы, как Netflix, Prime Video и Peacock, согласились в частном порядке предоставлять некоторые данные, которые помогут определить, какие сериалы являются хитами, а какие нет.

Сделка с Nielsen, в свою очередь, предполагает, что гильдии необходима третья сторона, которая будет обеспечивать прозрачность соглашения.

Также подчеркивается, что сама аналитическая компания, которая занимается подсчетом спроса и популярности разнообразного контента на радио и телевидении еще с 50-х годов XX века, сейчас находится в процессе трансформации своего бизнеса, чтобы адаптироваться к миру потокового вещания.