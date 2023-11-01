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Бастующие американские актеры провели продуктивные переговоры со студиями

Автор: Илья Кувшинов

1 ноября 2023

Одним из ключевых вопросов минувшей встречи оказалось урегулирование искусственного интеллекта

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) вновь встретилась с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). По информации Variety, переговоры прошли «продуктивно».

Подчеркивается, что стороны выражают осторожный оптимизм насчет возможного окончания забастовки. Напомним, что студии и стриминги хотели бы заключить новый трехлетний контракт на этой неделе, чтобы успеть возобновить производство контента для грядущего ТВ-сезона.

Одним из ключевых вопросов минувшей встречи оказалось урегулирование искусственного интеллекта. Инсайдеры утверждают, что профсоюз не добивается запрета студиям на использование ИИ для создания «цифровых двойников», однако требует, чтобы формулировки в договоре гарантировали согласие актеров на использование их внешности и минимальную компенсацию за это. Гильдия также стремится предоставить себе право вето на применение нейросетей, что вызывает сопротивление студий.

Впервые с прошлой недели в переговорах приняли участие студийные боссы – Тед Сарандос (Netflix), Боб Айгер (Disney), Донна Лэнгли (Universal) и Дэвид Заслав (Warner Bros Discovery). Ожидается, что стороны встретятся вновь в среду, 1 ноября. Забастовка гильдии актеров идет уже 111 дней.

Фото: соцсети SAG-AFTRA

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