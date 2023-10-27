Студии и стриминги США могут прервать переговоры с бастующими актерами до следующего года

Инсайдеры утверждают, что это произойдет, если соглашение не будет достигнуто на следующей неделе

Текущий раунд переговоров между Гильдией актеров США (SAG-AFTRA) и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) может стать последним на этот год. Об этом сообщает The Wrap.

По словам близкого к альянсу инсайдера, студии и стриминги полагают, что если они не достигнут соглашения с профсоюзом на следующей неделе, то ни один кино- и телепроект не будет запущен в производство до января 2024-го.

Идеальной датой возобновления съемок называется начало ноября – при таком раскладе еще можно спасти осенний ТВ-сезон и кинопрокатные планы студий на следующий год. Так или иначе, после Дня Благодарения, который в этом году будет отмечаться 23 ноября, маловероятно, что какой-либо из проектов начнет производство – все будет отложено до начала следующего года. Таким образом, у студий и стримингов просто пропадет стимул пытаться настаивать на сделке.

Напомним, что следующая встреча профсоюза с AMPTP пройдет в пятницу, 27 октября.