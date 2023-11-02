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В переговорах между бастующими американскими актерами и студиями наметился большой прогресс

Автор: Илья Кувшинов

2 ноября 2023

Новый контракт еще не согласован, но это может произойти в ближайшее время

В переговорах между Гильдией актеров США (SAG-AFTRA) и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) наметился большой прогресс – инсайдеры утверждают, что новый контракт еще не согласован, но это должно произойти в ближайшее время. Об этом сообщает Deadline.

Подчеркивается, что обсуждение основных вопросов идет продуктивно, и сейчас стороны работают над формулировками по урегулированию искусственного интеллекта. «В комнате витает настроение в духе “давайте уже закончим со всем этим”», – отмечает один из источников со стороны студий. Так или иначе, заключение предварительного соглашения может произойти как в ближайшие несколько дней, так и на следующей неделе.

Актерский профсоюз опубликовал официальное заявление для членов гильдии по итогам встречи в среду – одно из наиболее подробных за последнее время.

«Переговорный комитет собрался сегодня, чтобы обсудить и доработать наш ответ на встречное предложение от AMPTP по вопросу ИИ, которое было получено вчера. Затем мы встретились с представителями студий и стримингов, чтобы представить и рассмотреть наше встречное предложение. Наряду с механизмом, который сейчас именуется, как «отчисления, основанные на успешности проекта на стриминге», искусственный интеллект остается камнем преткновения – причем, даже сильнее, чем до начала забастовки в июле», – подчеркнула гильдия.

Также отмечается, что SAG-AFTRA все еще ждет ответа на комплексный пакет встречных предложений, который был представлен AMPTP еще в субботу. Стороны должны встретиться вновь в четверг, 2 ноября.

Фото: соцсети SAG-AFTRA

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