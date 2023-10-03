Первые переговоры бастующих актеров и студий оказались «конструктивными»

Стороны встретятся вновь 4 октября

В понедельник, 2 октября, состоялись первые с момента начала забастовки переговоры между Гильдией актеров США (SAG-AFTRA) и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Deadline сообщает, что инсайдеры назвали эту встречу «конструктивной».

По информации источников, главной темой первого дня стали отчисления со стриминговых сервисов. Стороны возьмут перерыв на сутки, чтобы обдумать все вынесенные на обсуждение предложения, и встретятся вновь в среду, 4 октября.

«Все хотят договориться, но это займет не меньше трех-четырех недель, – заявил один из инсайдеров. – Это будет не так быстро, как со сценаристами». Так или иначе, отмечается, что и сценаристы, и студийные боссы слышат друг друга и относятся к переговорам с серьезностью, которых они заслуживают.

Ожидается, что в среду к переговорам со стороны AMPTP вновь присоединятся Тед Сарандос (Netflix), Боб Айгер (Disney), Донна Лэнгли (Universal) и Дэвид Заслав (Warner Bros Discovery).

Напомним, что забастовка актеров началась 14 июля.

Фото: соцсети SAG-AFTRA