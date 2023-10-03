top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Первые переговоры бастующих актеров и студий оказались «конструктивными»

Первые переговоры бастующих актеров и студий оказались «конструктивными»

Автор: Илья Кувшинов

3 октября 2023

Стороны встретятся вновь 4 октября

В понедельник, 2 октября, состоялись первые с момента начала забастовки переговоры между Гильдией актеров США (SAG-AFTRA) и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Deadline сообщает, что инсайдеры назвали эту встречу «конструктивной».

По информации источников, главной темой первого дня стали отчисления со стриминговых сервисов. Стороны возьмут перерыв на сутки, чтобы обдумать все вынесенные на обсуждение предложения, и встретятся вновь в среду, 4 октября.

«Все хотят договориться, но это займет не меньше трех-четырех недель, – заявил один из инсайдеров. – Это будет не так быстро, как со сценаристами». Так или иначе, отмечается, что и сценаристы, и студийные боссы слышат друг друга и относятся к переговорам с серьезностью, которых они заслуживают.

Ожидается, что в среду к переговорам со стороны AMPTP вновь присоединятся Тед Сарандос (Netflix), Боб Айгер (Disney), Донна Лэнгли (Universal) и Дэвид Заслав (Warner Bros Discovery).

Напомним, что забастовка актеров началась 14 июля.

Фото: соцсети SAG-AFTRA

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменения графика релизов на неделе 25 сентября – 1 октября
Подробнее
Сериал «Безбашенная» с Екатериной Варнавой не выйдет в запланированную дату
Подробнее
Фильм-концерт Тейлор Свифт выйдет в мировой прокат
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Великая ирония» Вуди Аллена
Подробнее
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»
Подробнее
Касса четверга: «Неудержимые 4» продолжают лидировать
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Повелитель ветра»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Великая ирония» cтартовала со второй строчки
Подробнее
Андрей Звягинцев приступит к съемкам нового фильма в следующем году
Подробнее
Забастовка голливудских сценаристов официально завершена
Подробнее
Фонд кино планирует новую волну приема заявок в программу «Автор» на январь
Подробнее
Фестиваль «Послание к человеку» объявил программу
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Безбашенная»
Подробнее
Парламент Якутии призвал дать экспертную оценку решению о запрете «Айты»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Иван Семенов. Большой поход»
Подробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Резо Гигинеишвили получит кинопремию Вернера Херцога за фильм «Пациент номер один»
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил состав жюри
Подробнее
Касса России: «Неудержимые 4» удерживают вторую строчку чарта
Подробнее
Глава Якутии высказался в защиту фильмов «Айта» и «Кандидат»
Подробнее